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10.07.2017 10:13

«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»

В легендарной «Камчатке» пройдёт июльский концерт в рамках благотворительного фестиваля «Добрый Рок». В нём примут участие «Эхо-студия», Aqulova, Константин Быков и «Километры пустоты».

Как всегда, все собранные средства с продажи билетов будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии. Гостей ждут 13 июля в 19.00 на Блохина, 15.

На сей раз сбор будет организован в пользу Максима Демичева – у мальчика детский церебральный паралич. В свои 10 лет Максим ещё не научился ходить и не может обходиться без посторонней помощи. Но вся семья борется за его здоровье. Сам Максим, как рассказывает его мама, очень добрый, трудолюбивый и любознательный мальчик. Любит читать, увлекается техникой и машинами, шахматами, занимается танцами на колясках и плаванием, очень любит путешествовать.

«Максим очень любит животных и движение, поэтому занятия иппотерапией нам необходимы для физического развития, чтобы укрепить мышцы, развивать силу, координацию и равновесие, что необходимо для обучения навыкам самостоятельной ходьбы. В то же время занятия иппотерапией нужны ему для психологической поддержки, обретения уверенности в себе и своих силах, ну и, конечно же, получения положительных эмоций и восторга от общения с любимым животным», – говорит Ирина, мама Максима.


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Занятия иппотерапией проходят в РОО «Аккорд». Организация много лет занимается реабилитацией посредством лечебной верховой езды. Как писала «Фонтанка», в «Аккорде», невзирая на все трудности, уже несколько лет не повышают стоимость занятий для инвалидов (в цену входят работа трех человек, аренда коня, все налоги и прочие необходимые для организации траты), хотя в нынешних условиях организации выживать крайне сложно. Поэтому «Аккорд» помимо благотворительных концертов «Доброго Рока» собирает также пожертвования на платформе Благо.ру – http://www.blago.ru/want_to_help/133/?tab=about.


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