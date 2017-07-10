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10.07.2017 09:54
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У Троицкого моста двое мужчин перевернулись на байдарках

Любители поплавать на байдарках оказались в воде в результате нештатной ситуации в центре Петербурга. Одного из них спас идущий по Неве речной трамвай.

Как сообщили очевидцы происшествия, поздно вечером 9 июля в Неве две байдарки не устояли против волны проходившего мимо прогулочного судна. По словам свидетелей, один из оказавшихся в воде мужчин самостоятельно смог доплыть до ближайшего причала. Второго пришлось спасать.

В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что пловца взял на борт проходящий рядом с Троицким мостом речной трамвай. Молодой человек был в жилете, поэтому опасность утонуть ему не угрожала.

 


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