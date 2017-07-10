Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий
Полиция Центрального района проводит проверку по факту падения рабочего со здания банка «Россия» в историческом центре Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 июля в Александровскую больницу поступил мужчина с многочисленными переломами и травмами. По словам очевидцев, он упал с пятого этажа дома 2 на площади Растрелли. Ранее в здании размещался Российский институт радионавигации и времени, сейчас там располагается головной офис петербургского банка «Россия».
Полиция установила, что пострадавший был разнорабочим на реконструкции банка. Проводится проверка.
Справка:
АО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко) с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др. Является одним из маркетмейкеров денежного рынка.