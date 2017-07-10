Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий

Полиция Центрального района проводит проверку по факту падения рабочего со здания банка «Россия» в историческом центре Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 июля в Александровскую больницу поступил мужчина с многочисленными переломами и травмами. По словам очевидцев, он упал с пятого этажа дома 2 на площади Растрелли. Ранее в здании размещался Российский институт радионавигации и времени, сейчас там располагается головной офис петербургского банка «Россия».

Полиция установила, что пострадавший был разнорабочим на реконструкции банка. Проводится проверка.