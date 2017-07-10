Из Скворцова-Степанова сбежал «сотрудник ФСБ», обвинявшийся в похищении человека

Пациента психбольницы, который сбежал днем 9 июля в Приморском районе, ищут в Петербурге. В стационар его привезли несколько месяцев назад из СИЗО, где он сидел по делу о похищении.

Как стало известно «Фонтанке», пропажу 43-летнего пациента в клинике имени Скворцова-Степанова на Фермском шоссе обнаружили около десяти вечера 9 июля. Мужчина ушел из общей палаты на первом этаже одного из отделений.

В психбольницу пропавший попал не с улицы – его туда поместили по решению суда в апреле 2016 года. Он проходил обвиняемым по делу о похищении сторожа с участка в Комарово в августе 2015 года. Как сообщало тогда наше издание, 84-летняя вдова академика-физика пожаловалась своему знакомому, что часть ее участка захватили странные люди. Тот нашел старушке помощника, которого представил сотрудником ФСБ. Странная парочка забрала с участка сторожа и привезла в квартиру к пенсионерке. Там обоих и задержали сотрудники уголовного розыска.

Сейчас сбежавшего (того, что выдавал себя за чекиста) ищут не только в Приморском района, но и в центре Петербурга, где до истории с похищением он был прописан.

"Меры по розыску сбежавшего приняты," – заверили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.