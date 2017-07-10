Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга обнаженный молодой человек выпал с восьмого этажа и скончался на руках у медиков.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 июля в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома 152 по проспекту Ветеранов выпал молодой человек. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на газоне у дома еще живого мужчину. Предположительно, молодой человек выпал с 8-го этажа девятиэтажки. Спасти его медики не смогли – он умер в машине скорой помощи.

В квартире погибшего обнаружили свалку из испорченных продуктов. По словам соседей, молодой человек вел спокойный и даже замкнутый образ жизни, не пил. В последнее время перестал открывать кому-либо входную дверь. Мать погибшего поссорилась с ним полгода назад. С тех пор они не общались.