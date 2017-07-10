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10.07.2017 08:56

Песков: Рассуждения The New York Times о стычке Путина и Трампа абсурдны

Рассуждения The New York Times о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times из серии абсурда. Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» 10 июля.

Ранее The New York Times сообщила, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы около 40 минут. При этом якобы российский лидер повышал голос, доказывая, что Москва не имеет отношения к хакерским атакам, в которых ее обвиняют.

Источник: "Газета.ру"


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