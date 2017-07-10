Неизвестный обещал взорвать Жилкомсервис Приморского района

Полиция Приморского района Петербурга искала мужчину, обещавшего взорвать здание Жилкомсервиса №3.

Как стало известно «Фонтанке», днем 9 июля в полицию обратился мужчина и заявил, что по подъезду дома №44 корпус 3 по проспекту Королева бегает неизвестный и говорит, что здание, в котором располагается ЖКС, взорвется.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что прибывшие на место полицейские взрывчатки в доме не обнаружили. Эвакуация не проводилась.