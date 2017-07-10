Из окна в центре Петербурга выпал мужчина

Жителя Кировского района нашли мертвым после падения из окна в центре Петербурга. Следком выясняет, что он делал так далеко от дома.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что у дома №20 по Кирилловской улице нашли мертвого немолодого мужчину, поступило в полицию Центрального района около восьми утра 9 июля. По предварительной информации, в кармане джинсов погибшего нашли паспорт на имя 53-летнего уроженца Донецкой области, зарегистрированного в Кировском районе Северной столицы. Мужчина был в верхней одежде, и пока у полиции нет предположений, что он делал у старинной пятиэтажки в историческом районе Пески.

Эксперты выказали предположение, что погиб мужчина от травм, полученных при падении.