СМИ: ЦБ хочет ограничить автоперевод с карт «Мир»

Центробанк России может ограничить автоперевод (автоматическое перечисление с одного счета на другой) денег с карт «Мир» на карты других платежных систем.

Об этом 10 июля пишет газета «Ведомости».

Газета напоминает, что по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», но люди могут включить автоперевод денежных средств на карты других банков.

Источник издания рассказал о «серьезных совещаниях» в Центробанке о том, как можно ограничить автопереводы с карты «Мир». Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что ЦБ выпустит нормативный акт, по которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников.

«Идея ограничить автопереводы в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться "Миром"», — пишет газета.

Представитель ЦБ информацию газеты не подтвердил, но и не опроверг.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обязал банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин намерен оформить карту «Мир». При этом сейчас ее пользователями являются только три процента жителей страны.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

Российские банки выпустили более пяти миллионов карт «Мир». Сейчас их производят более 70 финансовых организаций и принимают свыше 95 процентов терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных.