Фонд имущества продаст с аукциона арочные фермы Володарского моста

В Петербурге пройдет открытый аукцион, на котором будут проданы арочные железобетонные фермы старого Володарского моста. Как сообщили "Фонтанке" 9 июля активисты сообщества "Градозащитный Петербург", мероприятие назначено на 2 августа. На сайте Фонда имущества указано, что заявки на участие принимаются до 31 июля. Начальная цена торгов – один рубль.

Согласно условиям торгов, покупатель обязан обеспечить самовывоз ферм, являющихся имуществом города. Сооружения находятся сейчас в Ленинградской области, во Всеволожском районе, деревня Новосаратовка, уч. 165/6 (земля находится в частной собственности). Они не являются памятником и не имеют для собственника никаких обременений.

Две демонтированные конструкции Володарского моста, длиной 100 м и шириной 27 м каждая, представляют собой два монолитных пролетных сооружения; каждое состоит из двух гибких железобетонных арочных ферм, армированных стальными трубками, связанными с расположенной между ними проезжей частью. Историческим сооружениям уже 81 год, и они давно находятся в неудовлетворительном состоянии. Изначально они возводились на первом Володарском мосту в 1932-36 годах. Железобетонные пролётные строения бетонировались на подмостях на берегу. Операция по перевозке на понтонах пролётных строений массой до 4000 т была осуществлена в практике мостостроения впервые. Первая конструкция была установлена 6 ноября 1935 года, вторая — 11 августа 1936 года. 6 ноября 1936 года мост был торжественно открыт для движения. Тогда он представлял собой трёхпролётное железобетонное арочное сооружение с ездой понизу, с двукрылым раскрывающимся разводным пролётом и двумя путепроводами транспортной развязки на обоих берегах Невы.

В годы Великой Отечественной войны Володарский мост использовался как дублёр Финляндского железнодорожного моста, и по нему производилась переброска подвижного состава с левого берега Невы на правый.

В 1970—1971 годах была проведена реконструкция отдельных частей моста. 10 сентября 1985 года проходивший под мостом плавучий док задел крылья сооружения, блокировав разводной механизм. Неисправность была устранена, но после этого на мосту продолжали возникать аварийные ситуации. Арматура арок испытывала огромное перенапряжение. Приборы показывали прогиб пролётных строений до 30 см, который постепенно увеличивался. В 1986 году мост был закрыт на реконструкцию. В результате от старого сооружения остались только опоры, которые сделали шире и надёжнее. Старые мостовые пролёты отбуксировали выше по течению Невы в район деревни Новосаратовка, где они и находятся поныне.

Эксперты разошлись во мнениях о дальнейшей судьбе сооружений. Так, координатор движения "Живой город" Юлия Минутина считает, что старые фермы доживают последние дни. Однако некоторые участники рынка считают, что продать объект будет сложно, так как вывезти конструкции с участка очень непросто, а разрушать их на месте нельзя.