Еще
10:48 10.07.2017
Пришлите свою новость!
10:43
Ладожский мост разведут ради яхты, если не будет слишком жарко
10:32
Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу
10:25
На КАД выросла многокилометровая пробка
10:21
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» из ТОП-30
10:13
«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»
10:07
Французы-байдарочники нарушили границу между Финляндией и Россией
10:01
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
09:54
У Троицкого моста двое мужчин перевернулись на байдарках
09:46
Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий
09:38
В Грузино встали электрички
09:34
Из Скворцова-Степанова сбежал «сотрудник ФСБ», обвинявшийся в похищении человека
09:20
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
09:12
Приморское шоссе перекрыл автомобиль с упавшим на него столбом
09:04
Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов
08:56
Песков: Рассуждения The New York Times о стычке Путина и Трампа абсурдны
08:48
Неизвестный обещал взорвать Жилкомсервис Приморского района
08:38
Из окна в центре Петербурга выпал мужчина
08:29
СМИ: ЦБ хочет ограничить автоперевод с карт «Мир»
08:13
Пять человек погибли в ДТП на Мурманском шоссе
08:05
Фонд имущества продаст с аукциона арочные фермы Володарского моста
07:51
В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
07:46
Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»
00:16
В ГИБДД Петербурга уже третий врио начальника управления
09/07
Илья Ковальчук продлил контракт со СКА
09/07
«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»
09/07
Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву
09/07
У инженера в Порошкино украли четверть миллиона евро
09/07
Квята оштрафовали за аварию на Гран-при Австрии
09/07
Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России
09/07
Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
09/07
В Москве снова задержали сторонников Навального
09/07
Volvo отправил Hyundai в ограждение на Обуховской Обороны
09/07
Филиппинским морякам в Финляндии платят в шесть раз меньше, чем местным
09/07
В Ираке объявили об освобождении Мосула от ИГ
09/07
Что сделал Носик для Рунета. В одной картинке
09/07
Москалькова передала информацию о казнях в Чечне Путину
09/07
Алтайский спортсмен Крайтор выиграл Кубок России по SUP-серфингу
09/07
Днем в понедельник разведут Ладожский мост
09/07
Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище
09/07
Трамп: Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией
09/07
СМИ: Миллиардеру Михальченко могут предъявить организацию преступного сообщества
09/07
Камер на финских дорогах станет в два раза больше
09/07
В Удельном парке 50 человек боролись с "полицейским произволом"
09/07
"Чижик-Пыжик День" прошёл в Петербурге
09/07
Молния ударила тренера «Кубани» во время матча
09/07
Мединский призвал журналистов не относиться к себе слишком серьезно
09/07
Власти Чечни назвали статью о массовом убийстве задержанных в республике ложью
09/07
В Сирии вступил в силу режим перемирия
09/07
Храбрый финн отогнал медведя от дачи шваброй и бранью
09/07
В Петербурге на «субботнике» Навального задержали шестерых, двое из них - подростки
09/07
Двое пострадали при взрыве газа в подмосковной пятиэтажке
09/07
В смерти россиянки на Крите винят грибы
09/07
Тольяттинцы обогнали всех участников марафона «Белые ночи»
09/07
Петербурженку нашли мёртвой в придорожной канаве в области
09/07
В холле Holiday Inn нашли мёртвого американца
09/07
На Московском вокзале петербуржец изрезал пассажира
09/07
Глава Госдепа прилетел в Киев
09/07
В МОК призвали ФИФА провести расследование о допинге в российском футболе
09/07
Пенсионер сгорел в иномарке на Приморском шоссе
09/07
Скончался художник Илья Глазунов
09/07
Фестиваль «Фонтанка-SUP—2017» ждет вас на пляже Петропавловской крепости
09/07
Умер журналист и блогер Антон Носик
09/07
С крыши электрички на Броневой сняли мёртвого экстремала
09/07
«Новая газета» заявила о массовой казни 27 человек в Чечне
09/07
Число задержанных участников протеста в Гамбурге выросло до 288 человек
09/07
Волк искусал мальчика в зоопарке Барнаула
09/07
СМИ: Путин и Трамп 40 минут спорили о российском вмешательстве в американские выборы
09/07
Антиглобалисты продолжают протестовать в Гамбурге после завершения саммита G20
09/07
На стрелке Васильевского острова и Дворцовой площади пройдут бесплатные концерты
08/07
МВД объяснило, за что в Москве задержали сторонников Навального
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
10.07.2017 07:46

Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

В Петербурге завершилась Морская ассамблея, финальным аккордом которой стало водно-световое шоу напротив Петропавловской крепости. По сигналу ракеты около 40 яхт, паруса которых были подсвечены разноцветными огнями, прошли парадом и закружились в хороводе в акватории Невы.
Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

После этого начался фейерверк, огни которого взмывали в светлое северное небо с трех кораблей. Первые залпы раздались под музыку «Гимна великому городу» Глиэра, далее звучала популярная классика. Парусники, которые на время отошли в сторонку и выстроились у Троицкого моста, вернулись в центральную часть Невы, придавая фейерверку дополнительные краски.

Так, спустя всего две с небольшим недели после «Алых парусов», петербургские Ассоли получили второй шанс увидеть паруса надежды. И уже не только алые: паруса петербургских яхт светились фиолетовыми, оранжевыми, красными, зелеными красками – на любой вкус.

Видео: Роман Киташов/"Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Фрост»
08.07.2017 10:00

Минеральная вода станет прозрачной для потребителя

Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00

Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции

3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу
Фонд имущества продаст с аукциона арочные фермы Володарского моста
В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»
В ГИБДД Петербурга уже третий врио начальника управления
«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»
Мединский призвал журналистов не относиться к себе слишком серьезно
В Петербурге на «субботнике» Навального задержали шестерых, двое из них - подростки
Фестиваль «Фонтанка-SUP—2017» ждет вас на пляже Петропавловской крепости
На коллегии Минкульта обсудят концепцию развития РНБ
Плюс цифровизация всей страны
До чего докатился стадион
Саркофаг для Радиевого института
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
ФСБ вышла на мусорный уровень
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Аничкова оборона
Детский отдых глазами папы: гид "Фонтанки"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня

Сергей Михайличенко

«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»

Новости компаний
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.