Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

В Петербурге завершилась Морская ассамблея, финальным аккордом которой стало водно-световое шоу напротив Петропавловской крепости. По сигналу ракеты около 40 яхт, паруса которых были подсвечены разноцветными огнями, прошли парадом и закружились в хороводе в акватории Невы.

После этого начался фейерверк, огни которого взмывали в светлое северное небо с трех кораблей. Первые залпы раздались под музыку «Гимна великому городу» Глиэра, далее звучала популярная классика. Парусники, которые на время отошли в сторонку и выстроились у Троицкого моста, вернулись в центральную часть Невы, придавая фейерверку дополнительные краски.

Так, спустя всего две с небольшим недели после «Алых парусов», петербургские Ассоли получили второй шанс увидеть паруса надежды. И уже не только алые: паруса петербургских яхт светились фиолетовыми, оранжевыми, красными, зелеными красками – на любой вкус.

Видео: Роман Киташов/"Фонтанка.ру"