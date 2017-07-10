Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»
После этого начался фейерверк, огни которого взмывали в светлое северное небо с трех кораблей. Первые залпы раздались под музыку «Гимна великому городу» Глиэра, далее звучала популярная классика. Парусники, которые на время отошли в сторонку и выстроились у Троицкого моста, вернулись в центральную часть Невы, придавая фейерверку дополнительные краски.
Так, спустя всего две с небольшим недели после «Алых парусов», петербургские Ассоли получили второй шанс увидеть паруса надежды. И уже не только алые: паруса петербургских яхт светились фиолетовыми, оранжевыми, красными, зелеными красками – на любой вкус.
Видео: Роман Киташов/"Фонтанка.ру"