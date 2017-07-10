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10.07.2017 00:16

В ГИБДД Петербурга уже третий врио начальника управления

Новым врио начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти назначен заместитель ведомства полковник полиции Орлов. После отставки «вечного» генерала Бугрова это уже третий врио. Смена предыдущих была незаметна для петербуржцев из-за их одинаковых фамилий. Уже год и десять месяцев дорожная полиция города и области без утвержденного президентом шефа.
 
По данным «Фонтанки», приказом начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова с 10 июля временно  исполняющим обязанности начальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти назначен один из заместителей управления полковник полиции Максим Орлов.

Предыдущий врио начальника управления полковник полиции Алексей Кузнецов стал просто заместителем, как, впрочем, и его коллега, полковник полиции Александр Кузнецов, который также исполнял обязанности шефа этого ведомства.
 
Отметим, что должность начальника УГИБДД – указная. Но по информации «Фонтанки», по соответствующей кандидатуре МВД документы в Администрации президента еще анализируются.       
 
Подробнее о том, как после ухода на пенсию в сентябре 2015 года начальника ГИБДД генерала-майора Бугрова шла череда смен Кузнецовых, а также о том, отчего личному составу уже надоело шутить о его приемнике, читайте на 47news.

 


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