В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
У зрителей мероприятия утро началось с зарядки от любимого героя детства – дяди Степы – и уроков по закаливанию от девушки с веслом (символа нынешнего фестиваля). У спортсменов – с регистрации для прохождения II этапа Кубка страны по SUP-серфингу.
Несколько часов сёрферы состязались в прохождении короткой (200 метров) "спринтовой" дистанции в акватории Невы.
SUP-серфинг только кажется чем-то новым для города. В Петербурге сложилась крепкая команда, которая, в том числе, организовывала этот фестиваль и добивалась проведения подобных соревнований. Этот кубок России стал первым для страны. В первый день 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин прошли длинную, 8-километровую дистанцию с очень хорошим временем ", – прокомментировал соревнования руководитель отдела развития SUP Российской федерации серфинга Денис Зинчук .
По итогам двух этапов 3 мужчины и 3 женщины (см. подробности тут) победили в общем зачете. Абсолютное чемпионство – у спортсмена с Алтая Андрея Крайтора – двукратного чемпиона Европы (2015, 2016) и мира (2013, 2014) по гребле на каноэ, и петербурженки Анны Хвориковой.
Кроме того, приз от партнеров фестиваля получил обладатель спецноминации – самый юный участник заплыва, Иван 11-ти лет.
По итогам Кубка России будут отобраны спортсмены, которые в первые 10 дней сентября представят страну на чемпионате мира по SUP-серфингу в Дании. На всех соревнованиях по серфингу есть традиция: спортсмены-участники везут песок с пляжей своих стран, и в день турнира песок, привезенный со всего мира, перемешивается в большой емкости. Таким образом, в Дании частичка Петербурга смешается с песком Гавайев, Австралии, Франции и других стран", – объяснил корреспонденту "Фонтанки" Денис Зинчук.
Между заплывами профессионалов на пляже Петропавловки выбирали самую красивую "Мисс -бикини SUP". Участницы конкурса, не испугались прохладной погоды и красиво дефилировали на паддлбордах. Здесь все решали зрительские симпатии, первой стала жительница Петербурга Алиса Айвазова. Ей подарили паддлборд. Второе место у Анны Суворовой, бронзу взяла Анна Гордеева.
Девушки получили призы от партнеров фестиваля: сертификат на посещение финалов международного теннисного турнира St. Petersburg Open от компании «Формула Теннис Хоккей», сертификаты от магазина спортивных товаров «Radical Sport», призы от партнера «Тайм-триал» и подарки-впечатления от компании «Эмпрана».
Зрителям фестиваля скучать было некогда. Помимо зрелищных состязаний и дефиле в бикини, для них открылись пляжные зоны партнеров, на сцене выступали музыканты Петербурга, на воде проходил турнир по водному поло. Отдельно организаторы учили всех желающих стоять на доске и управляться с веслом. Мастер-классы по SUP-серфингу проходили на пляже весь день, и гости фестиваля смогли на своем опыте прочувствовать, насколько это простой, безопасный и красивый вид спорта.
В первый день «Фонтанки-SUP – 2017» состоялся водный карнавал, в котором приняли участие более 200 человек, а значит, SUP-серфинг в Петербурге – вполне массовое занятие. Так что, если вы еще не встали на паддлборд, срочно исправляйте это и готовьтесь к следующему фестивалю «Фонтанка-SUP».
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Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.
Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»
Регистрация продолжается!
Подробнее о программе фестиваля на страницах «Фонтанки».
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.
Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.
Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.
Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания VICTORIA STENOVA, компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.
Финансовый партнер Фестиваля – Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».
Партнерами Фестиваля являются:
– школа САП-сёрфинга Onego Surfing;
– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;
– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;
– Компания «ТАЙМ ТРИАЛ» – петербургский производитель и экспортер изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха;
– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;
– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!;
– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;
– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;
– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;
– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина;
– судоходная компания ASTRA MARINE.Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса;
– сеть супермаркетов «Лэнд» – энциклопедия вкуса для гурманов, на страницах которой вы найдете более 250 наименований фермерской продукции. На сегодняшний день сеть объединяет 10 магазинов по Санкт-Петербургу. Окунитесь в мир высокой гастрономии с качественными продуктами от «Лэнд»!
Информационную поддержку оказывают:
Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».
Кроме того, приз от партнеров фестиваля получил обладатель спецноминации вне конкурса – самый юный участник заплыва, Иван 11-ти лет.
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Справка:
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.