В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня

Второй фестивальный день «Фонтанки-SUP - 2017» собрал множество гостей на пляже Петропавловской крепости и вместил в себя огромное количество событий.

У зрителей мероприятия утро началось с зарядки от любимого героя детства – дяди Степы – и уроков по закаливанию от девушки с веслом (символа нынешнего фестиваля). У спортсменов – с регистрации для прохождения II этапа Кубка страны по SUP-серфингу.

Несколько часов сёрферы состязались в прохождении короткой (200 метров) "спринтовой" дистанции в акватории Невы.

SUP-серфинг только кажется чем-то новым для города. В Петербурге сложилась крепкая команда, которая, в том числе, организовывала этот фестиваль и добивалась проведения подобных соревнований. Этот кубок России стал первым для страны. В первый день 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин прошли длинную, 8-километровую дистанцию с очень хорошим временем ", – прокомментировал соревнования руководитель отдела развития SUP Российской федерации серфинга Денис Зинчук .

По итогам двух этапов 3 мужчины и 3 женщины (см. подробности тут) победили в общем зачете. Абсолютное чемпионство – у спортсмена с Алтая Андрея Крайтора – двукратного чемпиона Европы (2015, 2016) и мира (2013, 2014) по гребле на каноэ, и петербурженки Анны Хвориковой.

Кроме того, приз от партнеров фестиваля получил обладатель спецноминации – самый юный участник заплыва, Иван 11-ти лет.

По итогам Кубка России будут отобраны спортсмены, которые в первые 10 дней сентября представят страну на чемпионате мира по SUP-серфингу в Дании. На всех соревнованиях по серфингу есть традиция: спортсмены-участники везут песок с пляжей своих стран, и в день турнира песок, привезенный со всего мира, перемешивается в большой емкости. Таким образом, в Дании частичка Петербурга смешается с песком Гавайев, Австралии, Франции и других стран", – объяснил корреспонденту "Фонтанки" Денис Зинчук.

Между заплывами профессионалов на пляже Петропавловки выбирали самую красивую "Мисс -бикини SUP". Участницы конкурса, не испугались прохладной погоды и красиво дефилировали на паддлбордах. Здесь все решали зрительские симпатии, первой стала жительница Петербурга Алиса Айвазова. Ей подарили паддлборд. Второе место у Анны Суворовой, бронзу взяла Анна Гордеева.

Девушки получили призы от партнеров фестиваля: сертификат на посещение финалов международного теннисного турнира St. Petersburg Open от компании «Формула Теннис Хоккей», сертификаты от магазина спортивных товаров «Radical Sport», призы от партнера «Тайм-триал» и подарки-впечатления от компании «Эмпрана».

Зрителям фестиваля скучать было некогда. Помимо зрелищных состязаний и дефиле в бикини, для них открылись пляжные зоны партнеров, на сцене выступали музыканты Петербурга, на воде проходил турнир по водному поло. Отдельно организаторы учили всех желающих стоять на доске и управляться с веслом. Мастер-классы по SUP-серфингу проходили на пляже весь день, и гости фестиваля смогли на своем опыте прочувствовать, насколько это простой, безопасный и красивый вид спорта.

В первый день «Фонтанки-SUP – 2017» состоялся водный карнавал, в котором приняли участие более 200 человек, а значит, SUP-серфинг в Петербурге – вполне массовое занятие. Так что, если вы еще не встали на паддлборд, срочно исправляйте это и готовьтесь к следующему фестивалю «Фонтанка-SUP».

Кроме того, приз от партнеров фестиваля получил обладатель спецноминации вне конкурса – самый юный участник заплыва, Иван 11-ти лет.