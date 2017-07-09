Илья Ковальчук продлил контракт со СКА

Нападающий Илья Ковальчук пописал новый контракт с петербургским хоккейным клубом СКА. Как уточняет 9 июля пресс-служба армейцев, соглашение рассчитано на один год.

Ранее сообщалось, что игрок собирался продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, но переход сорвался из-за регламента НХЛ. Вернуться в Лигу можно двумя путями: либо добившись одобрения на это всех без исключения клубов, либо подписав контракт со своей последней командой там. В данном случае речь шла о «Нью-Джерси», у которой сохранились права на Ковальчука. После этого игрока уже можно было бы обменять. Но договориться не удалось.

Ковальчук выступает в СКА с 2012 года. В составе петербургской команды он дважды выигрывал Кубок Гагарина. Четырежды принимал участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги. В общей сложности отыграл за СКА 299 игр, в которых набрал 297 (124+173) очков. В регулярном сезоне 2016/17 набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах, а в плей-офф на его счету 9 (6+3) очков в 18 матчах.

В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, а также становился серебряным и бронзовым призером турнира.