Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву

Организатор «Русских маршей» Юрий Горский смог покинуть Россию и выехать в Литву, хотя он находится под домашним арестом по делу об экстремизме. Об этом сам Горский написал в фейсбуке.

По словам Горского, он пересек границу в ночь на 9 июля «вопреки всей логике уголовного прессинга». Каким образом ему удалось это сделать, Горский не пояснил.

«Всем привет с благословенной литовской земли, колыбели Речи Посполитой!» – цитирует Горского «Медуза».

Горского отправили под домашний арест 7 июля. Причем на суде следствие отмечало, что такая мера пресечения нужна, так как обвиняемый может скрыться.

Дело об экстремизме против Горского возбуждено в связи с шествием националистов 1 мая в Москве в поддержку Дмитрия Демушкина.