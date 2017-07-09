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09.07.2017 22:32

«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»

На Заячьем острове в Петербурге собрались, чтобы померяться силой и мастерством, рыцари из разных стран. Причем сражались между собой как мужчины, так и дамы.
«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»
Сергей Михайличенко

Фестиваль «Битва на Неве», в течение двух дней – 8 и 9 июля – проходивший у стен Петропавловской крепости, объединил самых отважных и интересующихся историей.

Отличительной особенностью нынешнего фестиваля стало внимание к конкретным историческим персонажам и в реальности происходившим поединкам. До наших дней дошли свидетельства очевидцев, в деталях описывавших сражения между знатными особами. О том, как и в какие годы они происходили, узнали посетители «Битвы на Неве».

Зрители с удовольствием «болели» за участников джостинга – конных поединков, в которых участники, находясь по разные стороны барьера, скачут друг другу навстречу и стараются сбить соперника копьем.

«Осторожно: сейчас на ристалище выйдут животные, – причем они будут еще и на лошадях», – шутил с публикой ведущий.

Пешие бои также пользовались высокой популярностью. Трибуны вокруг обеих сцен фестиваля были полны.

Атмосферу праздника дополняли музыканты, шуты, танцовщики, маркет сувениров, кузницы мастеров и… самоирония. У входа в служебную часть фестиваля, где раскинулся лагерь воинов, висела  табличка: «Рыцарей не кормить».


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