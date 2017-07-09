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09.07.2017 21:03

Квята оштрафовали за аварию на Гран-при Австрии

FIA 9 июля оштрафовала российского гонщика Даниила Квята за аварию, произошедшую на старте Гран-при Австрии. Пилот получил два штрафных балла.

Квят спровоцировал аварию на старте гонки. Он врезался в Фернандо Алонсо, который по инерции въехал в Макса Ферстаппена. Из трех участников инцидента на трассе смог остаться только Квят, однако он потерял слишком много времени и финишировал в гонке последним.

Российский гонщик Toro Rosso был признан виновным в аварии. Штраф составил два балла, и теперь на счету российского гонщика в общей сложности уже семь штрафных баллов. Как только сумма баллов дойдет до 12, он пропустит один Гран-при.

Квят объяснил столкновение тем, что при торможении он заблокировал колеса. По его словам, авария стала результатом стечения обстоятельств.

«Это был хороший старт. У моего напарника получился слабый старт, и мне пришлось его объезжать. Я не так хорошо видел, что происходило впереди. Я думаю, у Ферстаппена тоже возникли проблемы, на это среагировал Алонсо. Он видел это — я нет. Он затормозил раньше. Я в свою очередь затормозил там, где наметил для себя ориентир. Но когда я увидел, что Фернандо оставил запас, я попытался скорректировать торможение, и колеса заблокировались. После этого оставалось только надеяться на лучшее…Произошло столкновение. Сложилось много факторов», — цитирует Квята ru.motorsport.com.

По мнению бывшего чемпиона мира британца Дэймона Хилла, россиянин допустил ошибку в эпизоде с аварией. «Думаю, это видели все. Квят допустил ошибку, которая стоила ему повреждения переднего антикрыла, а также выбил из гонки двух человек. Оглядываясь на карьеры других гонщиков кажется, что Квят коллекционирует чужие ошибки. Да, это был гоночный инцидент, но у Квята были возможности добиться успеха и теперь ему нужно как можно лучше провести оставшуюся часть сезона до летнего перерыва. Сейчас Квят находится под прессом давления», — приводит слова Хилла Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.

Квят идет на шестнадцатом месте в чемпионате «Формулы-1». В девяти гонках он набрал четыре очка. Гонщик финишировал девятым на Гран-при Австралии и Гран-при Испании.

В Гран-при Австрии победил финский новичок Mercedes Валттери Боттас. Для него победа стала второй в сезоне после того, как он выиграл Гран-при России. В общем зачете лидирует пилот Ferrari Себастьян Феттель, второе место занимает партнер Боттаса Льюис Хэмилтон.

 

Источник: РБК


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