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09.07.2017 19:41

Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России

Президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций Запада с России, потому что этот вопрос связан с разрешением кризиса на востоке страны.

«Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому»,— приводит «Прайм» его слова, сказанные по результатам встречи с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 9 июля.

Он отметил, что на прошедшей сегодня встрече с Рексом Тиллерсоном шла речь, в том числе, о санкциях.

«О санкциях мы также очень детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти»,— сказал Петр Порошенко.

Напомним, сегодня на Украину прибыл Рекс Тиллерсон с делегацией. В ее составе также приехал недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волкнер.

На саммите G20, который проходит в эти дни в Гамбурге, состоялась встреча президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Они также обсудили ситуацию на Украине, которая не вошла в число специально приглашенных на G20 стран, поэтому Петр Порошенко не участвовал в этих переговорах.

Источник: "Коммерсантъ"


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