Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"

Уехать с рок-фестиваля "Нашествие" можно только с помощью спасателей. Из-за дождей парковка превратилась в грязевое месиво.

Как сообщает управление МЧС по Тверской области 9 июля, спасатели не только помогают рокерам уехать из села Большое Завидово, но и участвуют в ремонте поломавшихся автомобилей. Из-за проливных дождей место, где были припаркованы машины, размыло. В грязи тонут даже внедорожники.

"Применяется техника повышенной проходимости – снегоболотоход "Бобр", стоящий на вооружении специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тверской области", – сообщает МЧС.

Рок-фестиваль "Нашествие" проходил в Тверской области с 7 по 9 июля. Мероприятие прошло в 19 раз, на сцене выступали такие группы, как "Сплин", ДДТ, Вячеслав Бутусов, "Алиса" и другие.

#нашествие #нашествие2017 #главноеприключениегода Публикация от •Alpaca Tattoo• (@____alpaka____) Июл 9 2017 в 8:19 PDT

Таскал тонувшее нашествие 2017😂😂😂 #нашествие#2017#главноесобытиелета#танкигрязинебоятся# Публикация от Polly Denisova (@dasistpipec) Июл 9 2017 в 8:08 PDT