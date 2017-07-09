Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
Уехать с рок-фестиваля "Нашествие" можно только с помощью спасателей. Из-за дождей парковка превратилась в грязевое месиво.
Как сообщает управление МЧС по Тверской области 9 июля, спасатели не только помогают рокерам уехать из села Большое Завидово, но и участвуют в ремонте поломавшихся автомобилей. Из-за проливных дождей место, где были припаркованы машины, размыло. В грязи тонут даже внедорожники.
"Применяется техника повышенной проходимости – снегоболотоход "Бобр", стоящий на вооружении специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тверской области", – сообщает МЧС.
Рок-фестиваль "Нашествие" проходил в Тверской области с 7 по 9 июля. Мероприятие прошло в 19 раз, на сцене выступали такие группы, как "Сплин", ДДТ, Вячеслав Бутусов, "Алиса" и другие.
В Тверской области с 7 по 9 июля проходит крупнейший рок-фестиваль России «Нашествие». Из-за постоянных дождей площадка превратилась в одну большую лужу, но это не сильно беспокоит фанатов музыки. #нашествие #nashestvie #рокфестиваль #rockfest #rockfestival #rock #rocks #russia #tverskaya #тверскаяобласть #тверская #Ярговский #Астрахань #Москва #Мск #Питер #Спб #Екатеринбург #Екб #Краснодар #Казань #Уфа #Барнаул #Алтай #Атырау #Астана #Алматы #Казахстан #vipastrakhan #astrakhan
В Тверской области с 7 по 9 июля проходит крупнейший рок-фестиваль России «Нашествие». Из-за постоянных дождей площадка превратилась в одну большую лужу, но это не сильно беспокоит фанатов музыки. #нашествие #nashestvie #рокфестиваль #rockfest #rockfestival #rock #rocks #russia #tverskaya #тверскаяобласть #тверская #Ярговский #Астрахань #Москва #Мск #Питер #Спб #Екатеринбург #Екб #Краснодар #Казань #Уфа #Барнаул #Алтай #Атырау #Астана #Алматы #Казахстан #vipastrakhan #astrakhan
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Июл 9 2017 в 8:19 PDT