В Москве снова задержали сторонников Навального

Полицейские задержали в Москве по крайней мере 48 человек, раздававших агитационные листовки Алексея Навального. Об этом 9 июля сообщил координатор штаба оппозиционера Николай Ляскин. Задержания прошли в разных районах Москвы

Задержания произошли у станций метро «Авиамоторная», «Тургеневская», «Бауманская», «Университет», в районах Жулебино, ВДНХ и Измайлово, а также у торгового центра «Европейский». Также портал «ОВД-Инфо» сообщил о задержании координатора волонтеров в Москве Олега Карелова. Его полиция задержала в районе Сокольники. Попал в полицию и активист Валерий Вохмин – его задержали на выходе из штаба Навального. Полиция изъяла у него футболку, в которую он был одет. Его доставили в ОВД «Замоскворечье».

Массовые задержания волонтеров предвыборных штабов Навального прошли также в субботу, 8 июля. Задержания проходили в 18 городах.

В МВД заявили, что 8 июля задержали в Москве около 70 человек. Еще шестерых доставили в отделы полиции в Петербурге. Причиной в силовых структурах назвали нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Предвыборный штаб Навального анонсировал проведение «большого агитационного субботника» 8 и 9 июля, в рамках которого волонтеры будут раздавать агитационные материалы. На предвыборном сайте Навального говорится, что такие мероприятия пройдут в 60 городах.