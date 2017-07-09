Москалькова передала информацию о казнях в Чечне Путину

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила информацию о казнях в Чечне от «Новой газеты» в марте 2017 года, она докладывала об этом президенту Владимиру Путину. Москалькова также рассказала, что направляла запрос в связи с этой информацией в Следственный комитет. Власти проводят проверку информации.

Об этом она 9 июля заявила РБК.

«Мною был направлен запрос в Следственный комитет, я докладывала эту информацию президенту при встрече, и сейчас проводится проверка», — прокомментировала она.

Москалькова добавила, что власти установили, что два человека из списка «Новой газеты» не проживали в Чечне, идет проверка данных о других людях. Уполномоченный по правам человека отметила, что она проводится «медленнее, чем могла бы».

В материале «Новой газеты», который был опубликован 9 июля, говорилось об убийстве 27 человек в Чечне, это произошло в ночь на 26 января на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Газета пишет, что убитых могло быть больше. В материале издания приведен список имен, которых «Новая газета» называет убитыми. Эти люди были задержаны в декабре 2016 — январе 2017-го, пишет газета.

Член правительства Чечни, министр по национальной политике Джамбулат Умаров назвал публикацию «не подкрепленной никакими доводами, источниками и доказательствами ложью».

Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил РБК, что члены совета расследуют информацию о гонениях на геев в Чечне, но «новой информации о казнях у нас нет».