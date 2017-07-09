Алтайский спортсмен Крайтер выиграл Кубок России по SUP-серфингу

Кубок России SUP-серфингу завершился в Петербурге в воскресенье, 9 июля.

Сюрприза не произошло, и первое место в общем зачете у мужчин завоевал спортсмен с Алтая Андрей Крайтер – двукратный чемпион Европы (2015, 2016) и мира (2013, 2014) по гребле на каноэ. Он выиграл оба этапа Кубка на длинной (8 км) и короткой (200 метров) дистанциях.

Второе место досталось петербуржцу Игорю Черненко. Вадим Худяков из Калининграда завоевал бронзу.

Женские соревнования также завершились ожидаемо. Победу одержала Анна Хворикова, серебро у Анны Цейслер, бронза у Анастасии Васильевой. Все трое – представительницы Петербурга.

Напомним, что по итогам Кубка России будут отобраны спортсмены для участия в чемпионате мира, который пройдет в Дании с 1 по 10 сентября.

Кроме того, в перерывах между заплывами в воскресенье, 9 июля, проходило голосование на звание «Мисс бикини-SUP». Участницы конкурса продефилировали перед гостями фестиваля прямо на сапах.

По итогам народного голосования победу одержала Алиса Айвазова. Второе место – Анна Суворова, третье – Анна Гордеева.

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания VICTORIA STENOVA, компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Финансовый партнер Фестиваля – Северо-Западный банк ПАО Сбербанк.

Партнерами Фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга Onego Surfing;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– Компания «ТАЙМ ТРИАЛ» – петербургский производитель и экспортер изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха;

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!;

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

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