Трамп: Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Мы договаривались о перемирии в частях Сирии, что спасет жизни. Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией», — написал Трамп.

Другое сообщение американского президента касалось вопроса якобы вмешательства Москвы в выборы в США. Трамп написал, что российский лидер Владимир Путин категорически отверг эти утверждения. «Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг», — написал глава Белого дома.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обсуждение вопроса возможного вмешательства России в выборы в США заняло у Трампа и Путина около 40 минут. Издание утверждает, что президент России «громко требовал доказательств» вмешательства Москвы. В конце концов Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам.

Сам Путин на пресс-конференции заявлял, что Трамп уделил много внимания вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборный процесс в США. И, по мнению российского президента, глава Белого дома «принял его доводы о невмешательстве Москвы».

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов.