СМИ: Миллиардеру Михальченко могут предъявить организацию преступного сообщества

Петербургскому миллиардеру, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко планируют предъявить обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Об этом 9 июля сообщает «Росбалт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, обвинения будут предъявлены в рамках дела о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

«Следствие полагает, что действовала организованная преступная группа. Однако вся фабула обвинения на данной момент строится так, что организатором группы являлся именно Дмитрий Михальченко»,— рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что СКР предъявил Дмитрию Михальченко и начальнику службы безопасности холдинга «Форум» Борису Коревскому обвинение в контрабанде элитного алкоголя. По данным следствия, фигуранты дела вместе с совладелецем компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолием Киндзерским и гендиректором Юго-Восточной торговой компании Ильей Пичко начиная с 2015 года нелегально ввозили в страну элитный алкоголь, стоимость одной бутылки которого доходила до 50 тыс. руб.

При расследование дела о контрабанде также были выявлены хищения на сумму 225 млн руб. в ходе работ в резиденции главы государства в Ново-Огарево. Обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве было предъявлено главе ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову. Он, как установило следствие, входил в ближайшее окружение Дмитрия Михальченко. Сам Каминов свою причастность к махинациям отрицает. На этой неделе дело о хищениях при строительстве в резиденции президента было засекречено, пишет «Коммерсантъ».