В Удельном парке 50 человек боролись с "полицейским произволом"

В Удельном парке Петербурга прошёл согласованный митинг движения "Артподготовка" оппозиционера Вячеслава Мальцева. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", в течение двух часов 50 человек в сердце лесопарка на старой танцплощадке обсуждали "полицейский произвол".

"Полиция при поддержке судей разрушает российское общество, лишает молодёжь будущего, разбивает семьи, оставляет детей сиротами, подрывает авторитет государства и доверие к власти. Мягко говоря, несовершенная судебная система приносит страдания не только тысячам невинно осуждённым в тюрьмах, но и их близким",- заявили организаторы митинга.

Между тем, сотрудников полиции в выходной день в лесопарк приехало больше, нежели митингующих. Сотрудники нашего издания насчитали около 80 стражей порядка, 3 автозака и два автобуса.