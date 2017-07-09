В Удельном парке 50 человек боролись с "полицейским произволом"
"Полиция при поддержке судей разрушает российское общество, лишает молодёжь будущего, разбивает семьи, оставляет детей сиротами, подрывает авторитет государства и доверие к власти. Мягко говоря, несовершенная судебная система приносит страдания не только тысячам невинно осуждённым в тюрьмах, но и их близким",- заявили организаторы митинга.
Между тем, сотрудников полиции в выходной день в лесопарк приехало больше, нежели митингующих. Сотрудники нашего издания насчитали около 80 стражей порядка, 3 автозака и два автобуса.
Справка:
Вячеслав Мальцев известен своими националистическими взглядами. Из-за них, в частности, его появление в оппозиционном блоке вызвало в 2016 году скандал: когда он появился в стане партии «ПАРНАС», то треть руководства партии во главе с Ильей Яшиным и чуть позднее Владимиром Кара-Мурзой покинула партию. Многие члены партии раскритиковали лидера политической организации Михаила Касьянова за решение включить Мальцева в предвыборный список. Сам Касьянов заявил, что решение включить Мальцева в списки было верным, хотя он недоволен тем, что Мальцев приглашал на мероприятия партии националистов, которые «говорили не очень приятные вещи».
В июле 2017 года оппозиционер уехал из России после того, как против него было возбуждено дело об экстремизме. Недавно стало известно, что Мальцев находится в Молдавии.