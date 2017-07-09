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09.07.2017 14:39

Молния ударила тренера «Кубани» во время матча

В тренера регбийного клуба «Кубань» Александра Алексеенко ударила молния во время матча чемпионата России с новокузнецким «Металлургом». Об этом 9 июля сообщили в краснодарском клубе.

«Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом», — рассказал тренер, отметив, что после удара молнии чувствовал себя нормально.

«Но, похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти», — цитирует слова Алексеенко «Лента.ру».

Матч состоялся в воскресенье, 9 июля, в Новокузнецке и завершился победой гостей со счетом 38:12. Во время встречи шел ливень с грозой.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Кубань» занимает вторую строчку. Лидирует красноярский «Енисей-СТМ», «Металлург» замыкает турнирную таблицу.


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