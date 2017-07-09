Мединский призвал журналистов не относиться к себе слишком серьезно

Владимир Мединский отчитал журналистов за слишком "желтые" заголовки. Чиновник сделал это во время заседания коллегии Минкульта 8 июля в Петербурге.

Министру культуры, в частности, не понравилось, что СМИ процитировали его слова о "публичной порке", которой он пригрозил музейщикам в случае, если те без уважительных причин не будут вносить данные о предметах фонда в единый музейный каталог.

"Пожалуйста, не гонитесь за дешевыми сенсациями, не выдергивайте слова из контекста, – сказал Мединский представителям СМИ. – И вообще, не надо относиться к себе слишком серьезно".

Напомним, также на коллегии Минкульта в Царском Селе договорились обсудить концепцию развития Российской национальной библиотеки и создание музея хрущевки в Москве.