Власти Чечни назвали статью о массовом убийстве задержанных в республике ложью

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал ложью статью «Новой газеты» о массовых убийствах задержанных в январе 2017 года.

Он назвал эти сведения «очередным витком и всплеском нездоровой фантазии» корреспондента «Новой» Елены Милашиной. Он сравнил публикацию о массовых убийствах с материалами Милашиной о преследовании геев в Чечне.

«Видимо, фантазии Милашиной и ее коллег из «Новой газеты» настолько обеднели и иссякли, что они вновь и вновь возвращаются к тем скандалам, авторами которых они и были», — цитирует Умарова «Медуза».

Представитель чеченского правительства никак не прокомментировал суть материалов, представленных «Новой газетой», объявив их «дезинформацией».

9 июля «Новая газета» опубликовала список 27 человек, которых, по данным газеты, убили в ночь на 26 января в Грозном. По информации «Дождя», все убитые были задержаны по подозрению в нападении на родовое село главы республики Рамзана Кадырова.