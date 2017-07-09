В Сирии вступил в силу режим перемирия

На юго-западе Сирии началось перемирие. Договор между США, Россией и Иорданией о перемирии с целью деэскалации сирийского конфликта вступил в силу с полудня 9 июля.

Первое время безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечивать российская военная полиция в координации с американцами и иорданцами. Промежуточная цель перемирия — «заморозить» конфликт.

О завершении работы по согласованию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, где с 9 июля будет действовать перемирие, сообщил по итогам встречи президентов США и России глава МИД РФ Сергей Лавров. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что на встрече Дональд Трамп и Владимир Путин согласились с условиями американо-российско-иорданского совместного меморандума. Дипломат заявил, что США надеются на распространение условий перемирия с юго-запада Сирии на всю страну.