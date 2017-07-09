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09.07.2017 13:40
3 Комментариев

В Петербурге на «субботнике» Навального задержали шестерых, двое из них - подростки

Шесть человек вынуждены были уйти с «Большого субботника» в поддержку предвыборной кампании политика Алексея Навального в Петербурге в сопровождении полицейских. После объяснений из отделов отпустили всех.

Как сообщила «Фонтанке» координатор петербургского штаба оппозиционера Полина Костылева, 8 июля трёх волонтёров «агитационного субботника» задержали уже в первой половине дня, к вечеру в отделы доставили ещё троих. Сотрудники полиции подходили к активистам у метро «Сенная», «Площадь Восстания», «Московская», не обошли вниманием и станции на юге красной ветки. При этом последнего участника «на беседу» пригласили в восемь часов вечера.

Волонтёрам не вменяли никаких правонарушений, каждого из них просили пройти в отдел для дачи показаний. У некоторых забрали агитационные листовки и газеты. Но это «не трагично», уточнила Полина Костылева, поскольку в пачках было не больше 250 экземпляров, большую часть из которых успели раздать.

Между тем, как рассказала координатор штаба в Петербурге, двоим из задержанных активистов ещё не исполнилось 18-ти лет, и именно им сотрудники уделили повышенное внимание. По её словам, подростков пытались фотографировать и брать отпечатки пальцев, но после вмешательства старших активистов ничего из этого сделано не было. Несовершеннолетних отпустили после того, как связались с родителями. Одного из полиции забрала бабушка. Оставшиеся четверо провели в отделении не больше трёх часов. Ни одного протокола, по предварительной информации, в субботу так и не составили.  

В целом, по оценкам петербургского штаба Навального, субботнее мероприятие, в котором участвовала почти сотня волонтёров, прошло мирно.

По данным ОВД-инфо, в 18 городах России на «агитационных субботниках» задержали 131 человека, большинство – в столице. Московские полицейские доставили в отделы около 80 человек. Количеством задержанных выделился Воронеж – в полиции оказались десять человек, сообщают правозащитники.


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комментарии пользователей (3)
ab-cook
9 июля 2017 г. 15:00
Наблюдал вчера девоньку-волонтера в сотне метров от "Автово" в сторону Ленинского. Надеюсь,ушлепки не тронули....
chernousova
9 июля 2017 г. 14:41
Путинская власть в России обречена.
Jorgen
9 июля 2017 г. 14:13
Абсолютная цель путинского режима — бесконечное пребывание путина у власти. Для этого он и нанял это политическое пугало наврального.
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