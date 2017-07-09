Двое пострадали при взрыве газа в подмосковной пятиэтажке

Два человека пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажке в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Об этом 9 июля сообщили в экстренных службах региона.

Взрыв произошел на третьем этаже жилого дома в деревне Башенка, который находится на балансе Минобороны России. В результате возник пожар, общая площадь которого составила два квадратных метра. Были повреждены стекла и дверные проемы в двух квартирах на третьем и четвертом этажах.

Из дома эвакуировали 20 человек, пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу Сергиева Посада.

В ликвидации последствий ЧП были задействованы 18 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

В марте в результате взрыва газа в жилом доме на улице Изумрудная на северо-востоке Москвы погибли два человека. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти 39 человек, среди которых один грудной ребенок, а также инвалид.