В смерти россиянки на Крите винят грибы

Причиной смерти российской туристки на Крите стало сильное отравление грибами перед отпуском. О смерти 41-летней жительницы Татарстана в Греции сообщалось накануне. Ее 45-летний супруг попал в больницу в тяжелом состоянии.

По словам профессора токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, жертвы отравились летальным токсином, вызвавшим полиорганную недостаточность.

«Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые родители поели перед отъездом в отпуск», — говорится в сообщении телеканала Crete TV, которое цитирует «Газета.ру».

В российском консульстве в Афинах сообщили, что официальными данными о причинах смерти туристки не располагают. Тело погибшей уже отправлено в Россию.