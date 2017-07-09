Петербурженку нашли мёртвой в придорожной канаве в области

Полицейские выясняют причины смерти жительницы Петербурга, тело которой нашли в Волховском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», 8 июля на мёртвую женщину наткнулся житель садоводческого массива «Пупышево». Тело, как он рассказал полиции, мужчина обнаружил в канаве на 2-й линии.

Полицейские установили, что погибшая – 57-летняя петербурженка, которая живёт в Невском районе города. Повреждений ни на её теле, ни на одежде во время осмотра криминалисты не обнаружили.

Причины смерти женщины назовут судмедэксперты.