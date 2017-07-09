В холле Holiday Inn нашли мёртвого американца

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти пожилого туриста из США, тело которого обнаружили в гостинице Московского района Петербурга 8 июля.

Как стало известно «Фонтанке», мёртвого мужчину сотрудники Holiday Inn нашли в три часа ночи в холле отеля на Московском проспекте, 97. Приехавшим полицейским менеджеры рассказали, что погибшему – 66 лет, он приехал в Северную столицу из Соединённых Штатов.

Внешних признаков насилия на теле сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. Предположительно, пожилой человек скончался из-за проблем с сердцем.