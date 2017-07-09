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09.07.2017 12:23

В холле Holiday Inn нашли мёртвого американца

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти пожилого туриста из США, тело которого обнаружили в гостинице Московского района Петербурга 8 июля.

Как стало известно «Фонтанке», мёртвого мужчину сотрудники Holiday Inn нашли в три часа ночи в холле отеля на Московском проспекте, 97. Приехавшим полицейским менеджеры рассказали, что погибшему – 66 лет, он приехал в Северную столицу из Соединённых Штатов.

Внешних признаков насилия на теле сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. Предположительно, пожилой человек скончался из-за проблем с сердцем.


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Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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