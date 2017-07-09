На Московском вокзале петербуржец изрезал пассажира

Шесть ударов ножом получил мужчина на центральном железнодорожном вокзале Петербурга от неуравновешенного местного жителя вечером 8 июля. Случившееся расследуют как покушение на убийство.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД СЗФО, нападение на 53-летнего гражданина произошло около шести часов вечера в вестибюле Московского вокзала. Предполагается, за нож нападавший схватился из-за личной неприязни к своему оппоненту. По предварительной информации, он не меньше шести раз ударил противника и сбежал. Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемый далеко уйти не успел – по горячим следам его поймали сотрудники линейного управления МВД на транспорте. Пока мужчина задержан на двое суток. В отношении него уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.