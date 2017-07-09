В МОК призвали ФИФА провести расследование о допинге в российском футболе

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) провести независимое расследование о допинге в российском футболе.

Об этом 9 июля сообщает Daily Mail.

По мнению Паунда, ФИФА должна назначить стороннего следователя, который рассмотрит 34 случая с возможными нарушениями антидопинговых правил. Чиновник посчитал, что предыдущее исследование ФИФА о допинге в отечественном футболе не является независимым, так как его проводил Марсьяль Соги, бывший глава лаборатории WADA в Лозанне, где были уничтожены 54 допинг-пробы российских спортсменов.

Daily Mail 24 июня опубликовала информацию о том, что 23 футболиста сборной России, участвовавших в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА на предмет применения ими допинга. Все пробы оказались отрицательными.

19 июня Паунд отказался признать «чистоту» российских спортсменов. Он добавил, что агентство не посчитало целесообразным вкладывать массу времени и денег в расследование дел, которые оно, возможно, так и не сможет выиграть в суде.