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09.07.2017 11:20
10 Комментариев

Скончался художник Илья Глазунов

Известный художник Илья Глазунов умер ночью 9 июля. Об этом сообщили источники в окружении мэтра.

Автору знаменитых полотен "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", "Великий эксперимент", "Разгром храма в пасхальную ночь" было 87 лет.

Сергей Тягин/Интерпресс

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Справка:

Народный художник СССР Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего живописца. В 1942 году 11-летнего ребенка вывезли по "Дороге жизни" в Новгородскую область.

Вернувшись в Ленинград в 1944 году, Илья поступил в среднюю художественную школу, по окончании которой был принят на живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры (ныне Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры) имени И.Е. Репина. В 1956 году, будучи еще студентом, он получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году. На ней были представлены четыре цикла работ, определивших основные направления творчества художника – "Образы России", "Город", "Образы Достоевского и русской классики", "Портрет".

В 1958 году он познакомился с поэтом, автором гимна СССР Сергеем Михалковым, который, по выражению художника, стал его благодетелем. В 1959 году Глазуновым были написаны портреты Сергея Михалкова, поэтов Бориса Слуцкого, Назыма Хикмета, Майи Луговской, писателя Анатолия Рыбакова, актрисы Татьяны Самойловой, режиссера Михаила Калатозова.

Позже Глазунову заказывали портреты многие политические деятели: Сальвадор Альенде (портрет уничтожен при штурме президентского дворца), Индира Ганди (художник за портрет получил премию Джавахарлала Неру), Урхо Кекконен и др. Обширная галерея Глазунова включает также портреты Джины Лоллобриджиды, Федерико Феллини, а также космонавтов, рабочих, писателей, артистов и др.

В 1960-1970-х годах Глазунов создал иллюстрации к произведениям русских классиков – Федора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова, Павла Мельникова-Печерского, Николая Лескова. В это же время им написаны известные полотна, воссоздающие образ многовековой России, – "Господин Великий Новгород", "Русская песня", "Град Китеж" и другие произведения. Особое место среди работ исторической тематики занял цикл "Поле Куликово". Создавая свои исторические картины "Борис Годунов" (1967), "Легенда о царевиче Димитрии" (1968), "Князь Олег и Игорь" (1972), "Иван Грозный" (1974), "Дмитрий Донской" (1979), художник сочетал темперную живопись на доске с инкрустацией цветными стеклами, парчой, металлом, по-своему преломляя приемы древнерусского искусства.

Вершинами философского осмысления процессов мировой и отечественной истории стали всемирно известные живописные полотна "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", "Великий эксперимент", "Разгром храма в пасхальную ночь".

Всего художник является автором более трех тысяч произведений. В 1996-1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.

Илья Глазунов – автор книг "Дорога к тебе" и "Россия распятая". Художник являлся доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. В 1980 году он был удостоен звания Народный художник СССР. Являлся лауреатом Государственной премии РФ (1997). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1995), III (2000), II (2005) и I (2010) степеней.


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комментарии пользователей (10)
Vatson
9 июля 2017 г. 13:12
толстый хоха: в вики написано что именно под Новгородом, там тоже есть такое селение, а точнее урочище. А так соглашусь с комментом ниже что Новгородская область образовали при Советах в 1944 году
толстый хоха
9 июля 2017 г. 13:07
Vatson: Если точнее, то в деревне Гребло под Боровичами, а там немцев не было.
Noisymouse
9 июля 2017 г. 13:06
толстый хоха: ой, да... город-то был Горький. Затупила)
Noisymouse
9 июля 2017 г. 13:05
Vatson: тогда непонятно про эвакуацию по Дороге.. хотя, раз написано...
толстый хоха
9 июля 2017 г. 12:55
Noisymouse: В 1942 не было ни Новгородской ни Нижегородской областей. Были Великолукская и Ленинградская и Горьковская области соответственно.
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