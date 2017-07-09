Тольяттинцы обогнали всех участников марафона «Белые ночи»

Международный марафон «Белые ночи» прошел в Петербурге утром 9 июля. В нем приняли участие более 10 тысяч человек из 66 стран и 547 городов России.

Стартовали спортсмены в 8.00 на Дворцовой площади. Трасса проходила в один круг по набережным, проспектам и улицам центра Северной столицы, мимо всемирно известных архитектурных и исторических памятников. Участникам предстояло преодолеть 42 км 195 м.

В итоге у мужчин призером в абсолютном первенстве стал Юрий Чечун из Тольятти, преодолевший дистанцию за 2 часа 19 минут и 45 секунд (он же победил и в прошлом году). Второе место занял москвич Сергей Зырянов, третье – саратовец Олег Григорьев. Петербуржцы в первую десятку не попали.

У женщин победила также представительница Тольятти и прошлогодний чемпион – Надежда Лещинская, пробежавшая дистанцию за 2 часа 36 минут и 49 секунд. Второе место – Любовь Добровольская (Тольятти), третье – Евдокия Букина (Челябинск). Петербурженка Маргарита Плаксина стала пятой.

Напомним, в связи с проведением марафона «Белые ночи» в центре Петербурга перекрывали движение для транспорта. Для автомобилистов были недоступны набережные Невы, центральные мосты, Невский проспект и другие улицы.