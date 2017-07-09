Фестиваль «Фонтанка-SUP—2017» ждет вас на пляже Петропавловской крепости

9 июля - второй день фестиваля «Фонтанка-SUP—2017», он пройдет на пляже Петропавловской крепости. Площадка будет открыта с 11.00 до 19.00. Вас ждут художественные мастер-классы, батуты, баланс-борды и многое другое.

В 11.30 пройдет массовая зарядка, а в 12.00 — старт II этапа Кубка России по SUP-серфингу — спринт.

С полудня до 13.30 во всей красе себя покажут участницы конкурса «Мисс бикини-SUP», продефилировав перед гостями фестиваля на сапах.

В полдень также всех ждет зона «Песок»: «Папа, мама, я — спортивная семья!» — веселые старты для мальчишек и девчонок, а также их родителей.

В 13.30 на главной фестивальной сцене зазвучит джаз от J&M School. В это же время в акватории Невы можно будет посмотреть на турнир по водному поло и бесплатно покататься на паддлбордах.

В 14.00 начнется мастер-класс по танцам.

В 14.30 — конкурс ретрокостюмов среди петербуржцев на создание образов оптимистического спортивного прошлого (победители получат призы и подарки). Название конкурса стало лозунгом фестиваля этого года: «Вместе весело! С веслом!».

В 15:00 на главной сцене фестиваля начнется награждение победителей II этапа Кубка России по SUP-серфингу и победительниц конкурса «Мисс бикини-SUP» и торжественная церемония закрытия фестиваля «Фонтанка-SUP — 2017» – с барабанным шоу Drum Time и артистами уличного театра «СоЛу».

В 16.00 откроется ретротанцплощадка, которую органично продолжит выступление группы «Пролетарское танго» в 17.00, а потом состоится рок-концерт.

В первый день фестиваля под лозунгом «В Питере – плыть» на воду Фонтанки вышли более 200 участников в карнавальных костюмах. Длинную дистанцию в рамках Кубка России по SUP-серфингу прошли 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин. Также были выбраны победители интернет-конкурсов «Мисс SUP», «Лучший костюм» и «Самый креативный паддлборд».

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Подробнее о программе фестиваля читайте на страницах «Фонтанки».

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер фестиваля Торгово-Промышленная Компания VICTORIA STENOVA, компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Финансовый партнер фестиваля – Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».

Партнерами фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга Onego Surfing;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– компания «ТАЙМ ТРИАЛ» – петербургский производитель и экспортер изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха;

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!;

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина;

– судоходная компания ASTRA MARINE. Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса;

– крупная финская паромная компания – Viking Line. Круизы и поездки в один конец по Балтике и Скандинавии. 8 паромов во флоте, ежедневные отправления из 6 городов Финляндии, Швеции, Эстонии и Аландских островов;

– сеть супермаркетов «Лэнд» - энциклопедия вкуса для гурманов, на страницах которой вы найдете более 250 наименований фермерской продукции. На сегодняшний день сеть объединяет 10 магазинов по Санкт-Петербургу. Окунитесь в мир высокой гастрономии с качественными продуктами от «Лэнд»!

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».