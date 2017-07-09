Умер журналист и блогер Антон Носик

В Москве умер один из «отцов Рунета» Антон Носик.

О его смерти сообщает блогер Илья Варламов. Информацию подтверждает "Эхо Москвы".

Носика, которому на днях исполнился 51 год, не стало около двух часов ночи 9 июля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Антон Носик – знаковая фигура отечественной интернет-журналистики. В разное время он являлся редактором крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга "Рамблер" и службы блогов компании SUP (участвовал в этом качестве в доработках сервиса LiveJournal). До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта Bfm.ru.