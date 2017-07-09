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09.07.2017 10:27
5 Комментариев

С крыши электрички на Броневой сняли мёртвого экстремала

Молодой человек погиб на крыше электропоезда Ораниенбаум – Петербург утром 9 июля. Транспортные полицейские выясняют обстоятельства его смерти.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, тело человека на вагоне двигавшегося к Балтийскому вокзалу электропоезда обнаружили в 06:45. Состав остановился на станции Броневой, куда и вызвали полицейских, скорую и спасателей.

«Все электрички идут через вторую платформу с опозданием. Платформа оцеплена – работает полиция, стоят скорые. Подъехала пожарная машина», – написал читатель, наблюдавший приезд экстренных служб.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавили, что путешествующий на крыше парень точно был ещё жив, когда поезд проезжал станцию Лигово.

Предположительно, причиной гибели молодого человека стала электротравма, которую он получил на перегоне между станциями.


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комментарии пользователей (5)
sakorol
9 июля 2017 г. 12:59
дебил нарушил весь график движения электричек
Bobanya
9 июля 2017 г. 12:58
естественный отбор
gri
9 июля 2017 г. 12:55
премия дарвина
chernousova
9 июля 2017 г. 12:44
Живи быстро, умри молодым.
Vatson
9 июля 2017 г. 12:30
доизвращался, а мог бы жить и жить ...
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