С крыши электрички на Броневой сняли мёртвого экстремала

Молодой человек погиб на крыше электропоезда Ораниенбаум – Петербург утром 9 июля. Транспортные полицейские выясняют обстоятельства его смерти.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, тело человека на вагоне двигавшегося к Балтийскому вокзалу электропоезда обнаружили в 06:45. Состав остановился на станции Броневой, куда и вызвали полицейских, скорую и спасателей.

«Все электрички идут через вторую платформу с опозданием. Платформа оцеплена – работает полиция, стоят скорые. Подъехала пожарная машина», – написал читатель, наблюдавший приезд экстренных служб.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавили, что путешествующий на крыше парень точно был ещё жив, когда поезд проезжал станцию Лигово.

Предположительно, причиной гибели молодого человека стала электротравма, которую он получил на перегоне между станциями.