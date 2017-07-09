«Новая газета» заявила о массовой казни 27 человек в Чечне

Массовая внесудебная казнь 27 человек, предположительно, произошла в Чечне в ночь на 26 января 2017 года. С таким утверждением 9 июля выступила «Новая газета». Издание ссылается на двух источников в управлении Следственного комитета России по Чечне и в администрации главы республики.

В чем подозревали убитых и на каком основании их задержали, «Новой газете» неизвестно (предполагается, что речь идет о подозрениях в экстремизме).

Как пишет «Новая», все 27 человек были задержаны в январе во время массовых задержаний в некоторых районах Чечни, которые начались после 17 декабря 2016 года. На них не составили официальные протоколы и не предъявили обвинения. Вместо этого, утверждают журналисты, всех задержанных якобы поместили в «подвалы и подсобные помещения отделов полиции».

Источник издания в МВД Чечни передал редакции список жителей республики, которых задержали в январе. Больше всего людей, согласно списку, задержали в населенном пункте Шали — 28 человек. «Новая газета» установила их адреса, однако узнать что-либо об их дальнейшей судьбе редакции не удалось.

Все попытки узнать что-либо о судьбе этих людей натыкались на невероятный страх наших собеседников. Один из них, сотрудник городской администрации Шалей, панически отказался знакомиться с фамилиями установленных нами шалинцев и сказал: «Все, кого задержали в Шалях в январе, — их больше нет. Не ищите», — пишет «Новая».

В ночь на 26 января все 27 задержанных, по информации издания, находились в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (ППСП им. Кадырова). Там, как пишет «Новая», их расстреляли, после чего тела «развезли» по разным кладбищам, где закопали «в наспех вырытых могилах». Решение о казни, по сведениям «Новой», принималось «централизованно и спонтанно». Кем именно, не уточняется. Издание также публикует имена погибших.

Кроме того, «Новой» известно, что в ночь на 26 января, когда произошла предполагаемая казнь, на территории этого же ППСП находились несколько высокопоставленных чеченских чиновников. В частности, среди них были первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов и начальники ОМВД РФ по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные. Там же находился командир ППСП им. А.Кадырова Аслан Ирасханов.

По информации «Новой», задержания в Шалях были связаны с проведением в Курчалоевском районе республики контртеррористической операции, во время которой задержали 22 человека по подозрению в терроризме. Части из этих людей предъявили обвинения в незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ), некоторым, помимо этой статьи, добавили статью 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Редакция оговаривается: она не может утверждать, что в ночь на 26 января в Чечне «произошла беспрецедентная по своим масштабам внесудебная казнь». Однако журналисты требуют Следственный комитет проверить эту информацию в рамках возбужденного уголовного дела.