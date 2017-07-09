Число задержанных участников протеста в Гамбурге выросло до 288 человек

До 288 выросло число задержанных участников акции протеста «Добро пожаловать в ад» в Гамбурге. 144 из них были арестованы, пишет 9 июля немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителя городской полиции.

Ранее правоохранительные органы сообщали о 83 задержанных и 19 арестованных демонстрантах, сообщает РБК.

В результате столкновений с участниками протестной акции пострадали почти 200 полицейских. По данным полиции, в акции принимали участие до 8 тыс. человек.

Демонстранты напали утром 7 июля на полицейский участок в районе Альтон в Гамбурге. Они стали забрасывать полицейские машины коктейлями Молотова и повредили другие припаркованные автомобили, а также витрины магазинов. Полиция города призвала жителей обходить стороной район Альтон.

Акции протеста приурочены к саммиту G20, который накануне завершился в немецком городе.