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09.07.2017 09:30

СМИ: Путин и Трамп 40 минут спорили о российском вмешательстве в американские выборы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы около 40 минут.

Об этом 9 июля пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома. Отмечается, что обмен мнениям порой носил напряженный характер. При этом Путин достаточно громко требовал у Трампа доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.

По прошествии 40 минут Трамп сказал российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам, пишет «Газета.ру».

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в рамках G20 заявил, что Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы на их первой встрече. Также Путин отметил, что Трамп был удовлетворен его ответом про возможное вмешательство России в американские выборы.

 

 


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