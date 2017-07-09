"Чижик-Пыжик День" прошёл в Петербурге
Журналисты соревновались в бросании чебурашки, метании помидоров, крокодильих бегах, конных боях и в конкурсе мокрых маек. Также каждая из команд подготовила приветствие.
Команда "Ажур-Медиа" (журналисты "Фонтанки", "Фонтанки.фи", "Водителя Петербурга", "Фонтанки.Офис" и "Доктора Питера) показали зрителям "Музей последнего лета". За три минуты на сцене выросла трава по колено на "Зенит-Арене", с ёлки были сбиты "сосули", полицейские разогнали митинг, перед зрителями предстали эксгибиционист с пальмой, премьер, президент и большая жёлтая уточка.
Лучшей мокрой майкой стала журналистика "Комсомольской правды" Юлия Нерсесова.
Лучшими в помидорных боях, крокодильих бегах, метании чебурашки и конном бое стали журналисты "Санкт-Петербурга", "Комсомолки" и "Теле7".
Лучшей в общем зачёте стала команда "Комсомольской правды".
Фестиваль "Чижик-Пыжик День" проходит ежегодно на Елагином острове в ЦПКиО.