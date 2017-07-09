"Чижик-Пыжик День" прошёл в Петербурге

В Петербурге состоялся 12-й ежегодный фестиваль журналистов "Чижик-Пыжик День". 8 июля между собой боролись команды телеканала "Санкт-Петербург", "Комсомольской правды", журнала "Теле7" и "Ажур-Медиа".

Журналисты соревновались в бросании чебурашки, метании помидоров, крокодильих бегах, конных боях и в конкурсе мокрых маек. Также каждая из команд подготовила приветствие.

Команда "Ажур-Медиа" (журналисты "Фонтанки", "Фонтанки.фи", "Водителя Петербурга", "Фонтанки.Офис" и "Доктора Питера) показали зрителям "Музей последнего лета". За три минуты на сцене выросла трава по колено на "Зенит-Арене", с ёлки были сбиты "сосули", полицейские разогнали митинг, перед зрителями предстали эксгибиционист с пальмой, премьер, президент и большая жёлтая уточка.

Лучшей мокрой майкой стала журналистика "Комсомольской правды" Юлия Нерсесова.

Лучшими в помидорных боях, крокодильих бегах, метании чебурашки и конном бое стали журналисты "Санкт-Петербурга", "Комсомолки" и "Теле7".

Лучшей в общем зачёте стала команда "Комсомольской правды".

Фестиваль "Чижик-Пыжик День" проходит ежегодно на Елагином острове в ЦПКиО.