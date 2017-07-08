МВД объяснило, за что в Москве задержали сторонников Навального

Порядка 70 человек были задержаны за нарушение порядка проведения публичных мероприятий в Москве 8 июля. Об этом говорится в сообщении столичного управления МВД.

«Сегодня на территории столицы сотрудника­ми полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка семидесяти человек», — сообщили в ведомстве.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о задержанных волонтерах предвыборного штаба Навального.

«В отношении задержанных составляются протоколы об ­административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в МВД.

Ранее координатор московского штаба Навального Николай Ляскин сообщил, что полиция задержала 51 активиста, принимавших участие в акции «Большой субботник». При этом, по его словам, полицейские не объясняли причины задержаний. К некоторым волонтерам якобы была применена сила.

Во время акции «Большой субботник» была организована раздача агитационных материалов около станций московского метро. Как говорилось в сообщении штаба Навального, всего волонтеры дежурили около 167 станций московской подземки.