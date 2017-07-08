Минкульт в Петербурге обсудил идею музея хрущевки в Москве

Концепцию музея хрущевки «Черемушки» представили на заседании коллегии министерства культуры, которое прошло в Царском Селе 8 июля. Идея открыть такое место в Москве принадлежит школе культурологии «Высшей школы экономики».

«В Москве нет места, где можно было бы «пощупать» 1960-е», – объяснила Ирина Глущенко, доцент кафедры наук о культуре.

При этом она уточнила, что создавать музей, по ее мнению, необходимо именно сейчас — пока не утрачена эмоциональная связь с этим временем. Тем более что идея внезапно обрела актуальность: после подписания законопроекта о реновации в столице хрущевки могут уйти в прошлое.

«Мы не хотим создавать музей быта, мы хотим создать музей образа жизни человека», – подчеркнула Ирина Глущенко.

Авторы идеи предлагают несколько вариантов концепций — в зависимости от возможностей города: музеем можно сделать один подъезд здания, можно — расселенное здание целиком, а можно создать музейный квартал.

«Можно было бы открыть театральную площадку и ставить спектакли, а можно сидеть на диване, читать книги, слушать радио, ставить пластинки, смотреть телевизор, где будет идти советская хроника, – развивала мысль докладчик. – А можно ввести опцию гостиницы, интересную с коммерческой точки зрения».

По ее мнению, хрущевка могла бы стать площадкой для иллюстраций представлений о будущем, которые бытовали в 1960-е годы. А в целом авторам идеи хотелось бы показать, как менялось отношение к этому типу дома — даже филологически: от слова «хрущевка» до негативного «хрущеба».