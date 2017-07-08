Защитник Маурисио хочет уйти из "Зенита" ради Саудовской Аравии
О расторжении контракта с петербургским «Зенитом» пытается договориться бразильский полузащитник Маурисио. Как сообщает 8 июля издание O Jogo, футболист намерен продолжить карьеру в клубе «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Ранее спортивный директор команды из Северной столицы Константин Сарсания заявлял, что сине-бело-голубые собираются расстаться с пятью футболистами, в том числе с Маурисио.
Полузащитник перешел в «Зенит» из грозненского «Терека» в январе 2016 года, заключив контракт на полгода. Летом 2016-го соглашение с ним продлили на три года. В общей сложности футболист отыграл за сине-бело-голубых 42 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился заплатить 18 миллионов евро за 23-летнего защитника бразильского клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома»), нападающие Дмитрий Полоз («Ростов») и Себастьян Дриусси (из «Ривер Плейт»). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде»), Роберт Мак («ПАОК»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).