Защитник Маурисио хочет уйти из "Зенита" ради Саудовской Аравии

О расторжении контракта с петербургским «Зенитом» пытается договориться бразильский полузащитник Маурисио. Как сообщает 8 июля издание O Jogo, футболист намерен продолжить карьеру в клубе «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Ранее спортивный директор команды из Северной столицы Константин Сарсания заявлял, что сине-бело-голубые собираются расстаться с пятью футболистами, в том числе с Маурисио.

Полузащитник перешел в «Зенит» из грозненского «Терека» в январе 2016 года, заключив контракт на полгода. Летом 2016-го соглашение с ним продлили на три года. В общей сложности футболист отыграл за сине-бело-голубых 42 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился заплатить 18 миллионов евро за 23-летнего защитника бразильского клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо.