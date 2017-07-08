СМИ: «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо
Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласился заплатить 18 млн евро, прописанные контракте защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо, для его покупки. Однако, как 8 июля заявил президент бразильской команды Карлос Аугусто Баррос, деньги на счет еще не поступили.
«Если они действительно заплатят за Кайо сумму отступных, нам останется только горевать», — цитирует Барроса издание GlobоEsporte.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний защитник провёл 7 матчей.
Напомним, 6 июля «Зенит» объявил о подписании очередного новичка – 21-летнего Себастьяна Дриусси. По неофициальной информации, петербуржцы заплатили за него 21 миллион евро.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома»), нападающие Дмитрий Полоз («Ростов») и Себастьян Дриусси (из «Ривер Плейт»). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде»), Роберт Мак («ПАОК»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).