СМИ: «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо

Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласился заплатить 18 млн евро, прописанные контракте защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо, для его покупки. Однако, как 8 июля заявил президент бразильской команды Карлос Аугусто Баррос, деньги на счет еще не поступили.

«Если они действительно заплатят за Кайо сумму отступных, нам останется только горевать», — цитирует Барроса издание GlobоEsporte.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний защитник провёл 7 матчей.

Напомним, 6 июля «Зенит» объявил о подписании очередного новичка – 21-летнего Себастьяна Дриусси. По неофициальной информации, петербуржцы заплатили за него 21 миллион евро.