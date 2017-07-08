Еще
21:28 08.07.2017
Пришлите свою новость!
21:23
На Петровской косе прошел фестиваль «Жуков»
20:38
Защитник Маурисио хочет уйти из "Зенита" ради Саудовской Аравии
20:32
СМИ: «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо
20:28
На коллегии Минкульта обсудят концепцию развития РНБ
19:41
Запрещенные «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку самых посещаемых сайтов на Украине
19:29
Грузовик - разрушитель моста избавился от улик на месте преступления
19:12
Путин: У Киева остался один товар - русофобия
18:46
Легендарную колонну из Пальмиры воссоздали под Петербургом
18:37
Президент РФ объяснил, почему ему неинтересен диалог с Навальным
18:29
Путин: Трамп телевизионный сильно отличается от реального
17:59
Опрокинувшийся грузовичок «Петровича» перекрыл Мурманское шоссе
17:53
Число задержанных агитаторов за Навального в Москве достигло 51
17:45
Перенос балета Серебренникова объяснили плохой готовностью спектакля
17:04
На саммите G20 с акцией "Надоел" выступила оппозиция из Петербурга
16:53
Вторая неделя июля принесёт в Петербург тепло и грозы
16:43
Более 200 человек проплыли по рекам и каналам Петербурга в первый день фестиваля «Фонтанка-SUP»
16:23
В штабе Навального заявили о задержании 31 волонтера в Москве
16:20
Опоздавший на переговоры в Гамбурге президент Франции извинился перед Путиным
16:09
Хакерская атака на VR сделала невозможной покупку билетов на поезда из-за рубежа
15:57
В Петербурге выбрали «Мисс SUP» в костюме Евы
15:32
Минфин выступил за объединение ФНБ и Резервного фонда
15:20
Трое подростков подорвались на гранате под Калугой
15:14
Жителей Васильевского напугали «Стрижи»
14:58
Никифоров поддержал эксперимент по введению криптовалюты в РФ
14:20
Большой театр объявил о переносе премьеры балета «Нуреев» в постановке Серебренникова
14:11
Полиция Суоми с марта расследовала более 50 дел об оскорблениях в Интернете
14:00
Песков отказался объяснить, почему Путин летел на G20 в обход стран НАТО
13:44
В разлившийся кипяток на Художников угодила собака
13:30
В Петербурге – карнавал на реках и каналах
13:24
В зарослях в Песочном нашли мертвеца
13:13
Трамп назвал «потрясающей» встречу с Путиным
13:06
В Таврическом дворце прощаются с Даниилом Граниным
12:52
В РФ создадут единый ресурс со сведениями о населении страны
12:45
Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину без Порошенко
12:34
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
12:22
Спортсмен с Алтая Крайтор выиграл 1-й этап Кубка России по SUP-серфингу в Петербурге
12:00
В Петербурге «увели» лесовоз с краном и грузовик с прицепом
11:53
Россиянка умерла на Крите, ее муж в крайне тяжелом состоянии
11:42
В Ленобласти в дыму исчезли «Искандеры»
11:31
Полиция Италии сообщила о задержании участника нападения на Дом печати в Грозном
11:21
Петербуржец выстрелил в лицо 17-летнему прохожему
11:08
На стройке на Васильевском разбился сварщик
10:54
На въезде в Финляндию автомобилисты ждут больше двух часов
10:47
На Авиаконструкторов белорус выпал из окна и проломил крышу «Полушки»
10:29
В Мшинском подросток помог соседям потушить пожар и умер
10:16
РФ и США создадут канал связи по Украине
10:05
В Раухфуса спасают юного мотоциклиста, влетевшего в «Хонду»
09:46
На Рябовском шоссе горел дом на площади 200 квадратов
09:39
С Даниилом Граниным простятся в Таврическом дворце
09:24
Свистать всех наверх!
09:00
В Петербурге начался фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»
02:54
Ботанический сад покажет свыше 200 сортов пионов
02:20
В центре Петербурга зазвучит скрипка и не только
02:03
Возле Марсова поля пройдет Речной карнавал
01:52
На «Ночи музыки» в Гатчине прозвучит попурри
01:40
«Дельта Невы» развернется в саду дворца Юсуповых
01:24
У стен Петропавловской крепости восстановят бои бургундских рыцарей
00:44
В Петербурге стартует фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
00:40
«Тосно» начал продавать абонементы на «Петровский»
00:23
Орнелла Мути получила условный срок за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
00:08
Тиллерсон заявил, что у США и России больше общего, чем различий
07/07
Протестующие в Гамбурге поджигают баррикады и грабят магазины
07/07
«Проспект Просвещения» открыли на вход и выход
07/07
В Тамбове во время выпускного студентов университета разбился самолёт
07/07
«Локомотив» хочет приобрести защитника «Зенита» Новосельцева
07/07
Цены на нефть снижаются
07/07
Uber извинился перед клиентом, попавшим в реанимацию после ДТП на Парашютной
07/07
Станция «Проспект Просвещения» закрыта на вход и выход
07/07
Мелания Трамп безуспешно пыталась прервать встречу президентов России и США
07/07
Госсекретарь США рассказал о «позитивной химии» между Путиным и Трампом
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
08.07.2017 20:32
0 Комментариев

СМИ: «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо

Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласился заплатить 18 млн евро, прописанные контракте защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо, для его покупки. Однако, как 8 июля заявил президент бразильской команды Карлос Аугусто Баррос, деньги на счет еще не поступили.

«Если они действительно заплатят за Кайо сумму отступных, нам останется только горевать», — цитирует Барроса издание GlobоEsporte.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний защитник провёл 7 матчей.

Напомним, 6 июля «Зенит» объявил о подписании очередного новичка – 21-летнего Себастьяна Дриусси. По неофициальной информации, петербуржцы заплатили за него 21 миллион евро.

Справка:

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома»), нападающие Дмитрий Полоз («Ростов») и Себастьян Дриусси (из «Ривер Плейт»). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде»), Роберт Мак («ПАОК»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Защитник Маурисио хочет уйти из "Зенита" ради Саудовской Аравии
СМИ: «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо
Более 200 человек проплыли по рекам и каналам Петербурга в первый день фестиваля «Фонтанка-SUP»
В Петербурге выбрали «Мисс SUP» в костюме Евы
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
Спортсмен с Алтая Крайтор выиграл 1-й этап Кубка России по SUP-серфингу в Петербурге
В Петербурге начался фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»
«Тосно» начал продавать абонементы на «Петровский»
«Локомотив» хочет приобрести защитника «Зенита» Новосельцева
Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»
Золотой мальчик из Аргентины
Всегда на связи с SUP-настроением
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
Как Лещенко «Зенит» спасал
Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
Первая победа Манчини
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
«Кубок конфедераций разрушил стереотип о неулыбчивых россиянах»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Более 200 человек проплыли по рекам и каналам Петербурга в первый день фестиваля «Фонтанка-SUP»

Спортсмен с Алтая Крайтор выиграл 1-й этап Кубка России по SUP-серфингу в Петербурге

Свистать всех наверх!

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.