На коллегии Минкульта обсудят концепцию развития РНБ

Концепцию развития Российской национальной библиотеки намерены обсудить чиновники министерства культуры РФ. На заседании коллегии ведомства, которое проходило 8 июля в Царском Селе, обнародовали план работы на второе полугодие 2017 года. Среди тем будущих заседаний названа и судьба РНБ.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», детали повестки пока неизвестны. Ответственный за вопрос – департамент науки и образования.

Напомним, ситуация вокруг Российской национальной библиотеки стала предметом жарких обсуждений и даже уличных протестов в Петербурге. В частности, сотрудники и читатели опасаются слияния «Публички» с Российской государственной библиотекой в Москве.